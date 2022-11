Preço do Brent cai 8,3% após divulgação de dados da indústria chinesa

O barril de crude Brent para entrega em outubro baixou, esta segunda-feira, 8,3% no mercado de futuros de Londres, por receios de descida na procura após a divulgação de dados industriais piores do que o esperado na China.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, seguia a 100,86 dólares às 13:00 (hora de Lisboa), uma descida de 8,32% em relação ao preço registado no encerramento do mercado na sexta-feira, quando alcançou 110,01 dólares.

O índice referente à evolução da indústria transformadora na China desceu para 50,4 pontos em julho, contra 51,7 pontos em junho, segundo dados publicados esta segunda-feira.

Um abrandamento na atividade económica chinesa, que tem sido penalizada por restrições adotadas contra a covid-19, faz com que os investidores temam uma queda na procura de energia por parte da China, um dos grandes consumidores a nível mundial.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) também começou hoje a negociar em baixa, com uma descida de 3,5% para 95,10 dólares.

O mercado aguarda ainda a reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados da OPEP+ na quarta-feira, para abordar a produção de petróleo em setembro.