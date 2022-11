Mercados. Em julho, bolsas ganharam mais de 7 biliões, mas China perdeu perto de 1 bilião

Os mercados de ações interromperam três meses de quedas. Em julho, o índice mundial MSCI, cobrindo as bolsas de todo o mundo, registou um ganho de 6,9%, que só parcialmente reduziu as perdas de 21% acumuladas no primeiro semestre do ano. O aumento na capitalização bolsista mundial foi da ordem dos 7,3 biliões de dólares (€7,1 biliões), segundo cálculos do Expresso a partir dos dados de junho fornecidos pelo portal World Federation of Exchanges (WFE). Os mercados de ações ultrapassam, agora, uma capitalização global de 113 biliões de dólares (€110 biliões), com Nova Iorque, onde se situam as duas maiores bolsas do mundo, a representar 41% desse bolo.

A subida das taxas diretoras por 35 bancos centrais, incluindo o início do ciclo de aumento dos juros pelo Banco Central Europeu (na reunião de 21 de julho), a queda dos Estados Unidos em recessão técnica, com uma redução acumulada do PIB no primeiro semestre deste ano de 2,5%, e as projeções pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontando para um cenário 'alternativo' de estagnação na zona euro e de recessão nos EUA em 2023, não lançaram o pânico nas bolsas.

Os investidores apreciaram, em particular, a possibilidade da Reserva Federal norte-americana (Fed) poder abrandar o ritmo de subida da taxa diretora depois da reunião de setembro, onde se espera que a equipa de Jerome Powell volte a aumentar, pela terceira vez este ano, os juros em 75 pontos-base, com o ponto superior do intervalo já acima de 3%. Projetando um limite superior dos juros em 3,5% no final do ano, os decisores da Fed poderão cortar no ritmo de subida nas reuniões de novembro e dezembro. Como referiu, Powell, na conferência de imprensa de final de julho, "à medida que a política monetária se aperte cada vez mais, é provável que se torne apropriado abrandar o ritmo das subidas, enquanto avaliamos quanto os ajustamentos acumulados da política monetária estão a afetar a economia e a inflação".

Em julho, o vermelho manchou a praça de Moscovo - onde o índice RTSI caiu 13% - e as bolsas chinesas de Xangai, Shenzhen e Hong Kong, As perdas acumuladas nas três praças chinesas rondam 1 bilião de dólares (€980 mil milhões), de acordo com contas do Expresso. Na zona euro, fecharam com perdas mensais o Ibex 35 em Madrid e as bolsas da Estónia e da Eslovénia. O índice lisboeta PSI registou um ganho modesto de 1,3%, muito abaixo da média 'regional' que foi de 4,8%. O índice da praça de Amesterdão liderou com uma subida de mais de 11%.

Preços das matérias-primas sobem ligeiramente

Depois de uma quebra de 8% em junho, o índice global de matérias.primas CRB subiu 0,31% em julho. Mas as variações dos preços são muito díspares.

O índice global para a área da energia Rogers Energy perdeu 1,9%, prosseguindo a trajetória descendente de junho. O caso mais simbólico desta descida é a cotação do petróleo. O preço do Brent caiu 5% em dólares (e 3,4% em euros). Fechou julho em 103,6 dólares, cinco dólares menos do que no final do mês anterior. A gasolina desceu 16% e o gasóleo 13% nos mercados norte-americanos.

No entanto, os preços do gás na Europa e nos EUA subiram significativamente em virtude da crise geopolítica e do impacto em particular na União Europeia das sanções e contra-sanções nesta área. O preço do gás natural disparou 45% nos mercados norte-americanos e o de referência na Europa (cotado na Holanda em euros) subiu 36%. O megawatt por hora do gás europeu subiu de 129,46 euros no final de junho para 176,5 euros no final de julho.

No sector agrícola, há também grandes diferenças. O índice global CRB para o sector subiu 6,3% em julho, mas as cotações para a aveia afundaram-se 31%, para a madeira 20% e para o milho 18%.

Nos metais, o índice CRB sectorial subiu 4,5%, destacando-se o paládio com uma subida de 10% e o níquel e zinco 9%.

Os efeitos nas famílias e nas empresas são, por isso, muito assimétricos. De qualquer modo, a inflação no consumidor em julho na zona euro subiu para um máximo histórico de 8,9%. Ainda não está disponível a estimativa para os Estados Unidos, cuja variação de preços em junho chegou aos 9,1%.

Euro continua a desvalorizar-se, mas afastou-se da paridade

A moeda única da zona euro perdeu 1,8% face ao dólar em julho, mas afastou-se da paridade a que praticamente tinha chegado em 14 de julho. O euro fechou julho a valer 1,0198 dólares. Em relação ao final do ano passado, quando se cambiava a 1,1326 dólares, o euro já perdeu 10%. Em relação às divisas dos 42 principais parceiros comerciais, o euro depreciou-se 1%, segundo os dados da taxa de câmbio nominal efetiva (NEER, no acrónimo em inglês) disponibilizados pelo BCE.

Apesar do mercado cambial da moeda única estar fora do mandato do BCE, o vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, declarou recentemente que "a depreciação do euro é um dos fatores que está por detrás da inflação elevada na zona euro" e que, na última reunião a 21 de julho, o conselho do banco "tomou em consideração esta desvalorização do euro" nas decisões de início do ciclo de subida das taxas, que aumentaram para zero na taxa de remuneração dos depósitos dos bancos (que estava em terreno negativo) e para 0,5% no juro de referência (que estava em zero).

Criptomoedas recuperam

Depois de uma redução brutal de 63% no valor de capitalização das criptomoedas no primeiro semestre do ano, registou-se em julho um ganho de 25%. O valor de capitalização gobal subiu de 880 mil milhões de dólares para 1,1 biliões, mesmo assim ainda muito longe dos 2,37 biliões atingidos no final do ano passado.

Apesar da recuperação em julho, a capitalização atual ainda está 54% abaixo do nivel do final do ano passado.