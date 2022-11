Greenvolt vende parques solares e eólicos na Polónia à Iberdrola por 155 milhões de euros

A Greenvolt vendeu à Iberdrola seis parques solares com 48 megawatts (MW) e dois eólicos com 50 MW, na Polónia, por 155 milhões de euros.

“A Greenvolt – Energias Renováveis, S.A., chegou a acordo com a Iberdrola para a venda de um portfólio de ativos solares e eólicos na Polónia. O negócio, pendente das habituais aprovações regulatórias, será realizado por um valor de 155 milhões de euros”, indicou, em comunicado, a empresa liderada por Manso Neto.

O portfólio abrange dois parques eólicos, com uma capacidade total de 50 MW, e seis parques solares, com 48 MW, estando abrangidos por um contrato de aquisição de energia com a T-Mobile Polska, por 15 anos, a partir de 2023.

O contrato foi celebrado através da Augusta Energy, uma ‘joint-venture’ entre a gestora de ativos alemã KGAL e o V-Ridium Group, empresa detida totalmente pela Greenvolt.

Este acordo prevê a venda à elétrica espanhola de ativos renováveis com 98 MW de capacidade total.

Segundo a mesma nota, a transação avalia os ativos detidos pela Augusta Energy, na Polónia, em 155 milhões de euros, com um ‘enterprise value’ por MW de 1,57 milhões de euros.

“Esta alienação, a primeira da Greenvolt desde o IPO [Oferta Pública Inicial], vem demonstrar a capacidade que temos em desenvolver, construir e gerar valor com projetos em que investimos através da estratégia de rotação de ativos que definimos”, afirmou, citado no comunicado, o presidente executivo da empresa, João Manso Neto.