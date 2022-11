Dívida pública caiu para 126,7% do PIB no segundo trimestre

A dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht - a forma de contabilização que conta para as regras orçamentais europeias - cresceu 0,2 mil milhões de euros em junho para os 280,6 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta sexta-feira.

O valor representa um abrandamento face a maio, quando a dívida tinha crescido 1,3 milhões de euros.

De acordo com a nota do banco central, o aumento deveu-se, principalmente, às emissões de títulos de dívida, "que superaram as amortizações em 0,5 mil milhões de euros".

Por outro lado, "as responsabilidades em depósitos e em empréstimos diminuíram, respetivamente, 0,2 e 0,1 mil milhões de euros".

A instituição liderada por Mário Centeno indica ainda que os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,2 mil milhões de euros, para 252,5 mil milhões de euros", lê-se na nota do BdP.

No total do segundo trimestre, a dívida pública totalizava 126,7% do produto interno bruto (PIB), o que representa uma diminuição de 0,3 pontos percentuais relativamente ao final dos primeiros três meses do ano.

Desde o primeiro trimestre de 2021 que a dívida pública em percentagem do PIB tem vindo a cair. Está, contudo, ainda acima do período pré-pandemia.