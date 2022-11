Desempregados, emigrantes e doentes vão poder cancelar mais cedo contratos de telecomunicações

A nova lei das comunicações eletrónicas permite que quem esteja em situação de desemprego, de doença prolongada ou emigração possa cancelar antecipadamente o contrato que tem com uma empresa de telecomunicações sem custos adicionais, mesmo que o período de fidelização ainda decorra. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a nova lei está fechada e já foi aprovada no Parlamento, faltando apenas a promulgação de Belém.

Os operadores não podem "exigir ao consumidor titular do contrato o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização" em caso de "situação de desemprego" ou de “incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, de duração superior a 60 dias". Nestes dois casos, a perda de rendimentos tem de ser "igual ou superior a 20%".

Para além destes dois motivos, há mais duas situações previstas na nova lei: a "mudança imprevisível da habitação permanente" do titular do contrato para fora de Portugal ou a “alteração do local de residência permanente do consumidor, caso a empresa não possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada".