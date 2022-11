Colep Packaging compra 40% da espanhola ALM

A Colep Packaging comprou uma participação de 40% na ALM, produtora espanhola de aerossol de alumínio, anunciou a empresa do grupo RAR esta segunda-feira.

"Este passo permite crescer e expandir o negócio, ampliando o portfólio de embalagens e tendo uma gama mais ampla de soluções de embalagens de materiais sustentáveis", refere a Colep Packaging em comunicado.

A valor da operação não foi divulgado, mas o negócio vai permitir "oferecer ao mercado mais alternativas, flexibilidade e personalização por meio de soluções tecnológicas aprimoradas", alargando o portfólio para o alumínio, sublinha o comunicado.

“Esta aquisição representa um momento importante na nossa estratégia de crescimento, alinhada com a ambição de ampliar as soluções de embalagens da nossa empresa. Este é mais um passo na nossa implementação estratégica que nos permite ter uma resposta mais eficaz para o mercado e uma parceria mais forte com os nossos clientes”, afirma Paulo Sousa, presidente executivo da Colep Packaging.

Do lado da ALM, o administrador geral, David Massanet, acredita que "a ALM em conjunto com a Colep Packaging garantirá um negócio mais robusto, ganhando competitividade e aumentando o valor dos negócios no futuro”.

A Colep Packaging, do Grupo RAR, é um dos principais players do mercado europeu de aerossóis e líder ibérico em embalagens de gama geral. A empresa, com um volume de negócios de 119 milhões de euros, emprega 700 pessoas em Portugal, na Polónia e em Espanha, e integra o grupo RAR que tem vendas de 809 milhões de euros e 3.800 colaboradores entre Portugal, Brasil, Alemanha, México, Polónia, Holanda, Espanha e Reino Unido.

A ALM SL, uma empresa familiar líder no mercado de embalagens de alumínio ibérico e europeu, especializada nas indústrias de alimentos, bebidas, cosméticos, cuidados pessoais e domésticos, apresenta um volume de negócios de 10 milhões de euros e emprega 45 pessoas.