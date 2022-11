Bolsa de Lisboa em alta, com Semapa a subir 3,36% e Altri a cair 3,21%

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em alta, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Semapa a subirem 3,36% para 14,76 euros e as da Altri a caírem 3,21% para 5,57 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,16% para 6.132,81 pontos, com 10 'papéis' a subirem e cinco a descerem.

Às ações da Semapa seguiam-se as da Corticeira Amorim, BCP e REN, que avançavam 1,35% para 10,54 euros, 1,31% para 0,15 euros e 1,27% para 2,80 euros.

As ações dos CTT, EDP e EDP Renováveis subiam 1,2% para 3,38 euros, 0,40% para 4,96 euros e 0,36% para 25,39 euros.

As outras três ações que subiam registavam acréscimos de cotação entre 0,19% e 0,34%.

Em sentido contrário, além das Altri, as ações da Sonae e da Navigator eram as que mais se desvalorizavam, já que recuavam 2,34% para 1,08 euros e 0,99% para 3,99 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta.

O índice Caixin, que indica a evolução da indústria transformadora na China, desceu para 50,4 pontos em julho, contra 51,7 pontos em junho.

Hoje os investidores também vão estar pendentes da publicação dos dados da atividade da indústria transformadora nos EUA e na Europa, onde também serão divulgadas as estatísticas do emprego em junho.

Na sexta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,97% para 32.845,13 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,88% para 12.390,69 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0234 dólares, contra 1,0220 na sexta-feira, depois de ter terminado em 14 de julho abaixo da paridade, a 0,9991 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 103,53 dólares, contra 103,97 dólares na sexta-feira.