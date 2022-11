Bolsa de Lisboa cai 0,43% alinhada com Europa

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta segunda-feira em baixa, alinhada com a Europa, tendo o índice PSI descido 0,43% para 6.096,99 pontos, com a Altri a registar uma forte queda pela segunda sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram este índice, sete desceram, sete subiram e uma permaneceu sem variações. A Altri foi a que mais caiu, perdendo 9,64% para 5,20 euros, depois de na sexta-feira ter recuado 10,90%.

Nas subidas, foi a NOS a liderar, com um avanço de 1,14% para 3,74 euros.

As principais bolsas europeias encerraram no 'vermelho, com Madrid a baixar 0,87%, Paris, 0,18%, Londres 0,13% e Frankfurt cedeu apenas 0,03%.