BCE não passou ainda no "teste" da fragmentação. Itália está muito pior. Mas Portugal daqui a um ano é o melhor dos periféricos

Uma semana depois do Banco Central Europeu (BCE) decidir por unanimidade criar um novo programa de compra de divida a acionar de emergência no caso de movimentos "desordenados" nos mercados da dívida em relação a países membros do euro, os juros das obrigações desceram. No caso da dívida portuguesa, as yields caíram de 2,16% no final de junho para 1,86% no final de julho. Quanto à dívida italiana, que tem estado em foco desde que Mario Draghi se demitiu e passou a chefiar um governo de gestão até eleições, os juros também desceram de 3,39% para 3,15% no mesmo período, apesar da incerteza politica ter regressado à terceira maior economia da União Europeia e ao segundo país mais endividado (em relação ao PIB) do euro.

O BCE batizou o novo instrumento, que fica na prateleira das medidas não convencionais a usar em caso de necessidade, com uma designação peculiar de instrumento de proteção de transmissão [da política monetária], que adicionou mais uma sigla ao dicionário do BCE: TPI.

Apesar da descida dos juros em julho, o TPI e Christine Lagarde, a presidente do BCE, ainda não passaram totalmente no teste do risco de 'fragmentação' dos mercados da dívida no euro. O juro médio a 10 anos na zona euro desceu de 1,37% para 0,826% entre o final de junho e o final de julho, mas o spread em relação à dívida alemã subiu de 83 para 87 pontos-base, uma subida ligeira, no mesmo período. O contraste entre a descida dos juros e o aumento do prémio de risco é flagrante nos casos de Itália, Chipre,Lituânia, Malta, Eslovénia, e até, ligeiramente, Espanha. Cinco membros do euro continuam com prémios de risco acima da linha vermelha de 200 pontos-base (2 pontos percentuais de diferença com o custo de financiamento da dívida alemã).

Apesar do BCE garantir que tem um TPI na prateleira pronto-a-usar em caso de "movimentos desordenados", especulativos no mercado da dívida da zona euro, o spread aumentou para aquelas seis economias membros do euro.

Portugal em boa posição

No leque mais ampliado de periféricos do euro, apesar de Portugal registar ainda o terceiro maior rácio de endividamento (em relação ao PIB), o spread desceu em julho para pouco acima de 100 pontos-base, e encontra-se abaixo do de Espanha e de mais seis outras economias do euro.

Numa projeção para setembro do próximo ano, a posição portuguesa melhora ainda mais, prevendo-se que o spread seja o mais baixo no grupo de 10 economias periféricas com prémios de risco acima de 1 ponto percentual. A situação agrava-se significativamente para a Lituânia, Itália, Chipre, Croácia, Malta, Eslováquia e Eslovénia. O spread de Espanha manter-se-á ligeiramente acima do de Portugal.