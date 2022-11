Australianos poderão pagar 10 euros por cerveja

Os australianos acordaram, esta segunda-feira, com uma escalada do preço da cerveja devido à inflação e a um pormenor do sistema fiscal, escreve a "Bloomberg".

Na sua revisão semestral da indexação do IPC, as Finanças australianas subiram o imposto especial sobre o consumo desta bebida em 4%, o que representa o maior aumento em mais de 30 anos, de acordo com a Associação de Fabricantes de Cerveja da Austrália.

"Infelizmente, estamos agora a assistir ao impacto [da inflação], uma vez que os clientes dos bares serão em breve confrontados com a perspetiva de pagar regularmente cerca de 15 dólares australianos [10,2 euros] por uma cerveja", disse John Preston, líder da associação. "Os australianos são mais tributados pela cerveja do que quase qualquer outra nação", acrescentou.

A Austrália ajusta o imposto sobre a cerveja sob uma fórmula ligada à inflação. O problema é que a inflação tem vindo a escalar em todo o mundo e, na Austrália, atingiu o valor mais elevado em mais de 20 anos (6,1%). O pior é que é esperado que continue a subir e atinja os 8% no país até ao final do ano.

A escalada dos preços pode levar o banco central australiano a avançar com mais ou maiores aumentos das taxas de juro após ter subido um total de 125 pontos base em três reuniões desde maio. De acordo com a "Bloomberg", os economistas estão a prever um novo aumento, de 50 pontos base, na reunião de terça-feira.