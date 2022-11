Visabeira prevê mais aquisições ainda este ano

Depois do anúncio da entrada da Goldman Sachs Asset Management no capital da Constructel, em outubro de 2021, com um investimento de €200 milhões, esta participada do grupo Visabeira tem intensificado o seu crescimento por aquisições. Só este ano já anunciou investimentos em Itália, na Alemanha e na Irlanda. E a onda das compras de empresas não ficará por aqui.

“Ainda não fechámos a loja. Ainda pretendemos fazer mais algumas aquisições”, declarou ao Expresso o presidente executivo da Visabeira, Nuno Terras Marques. “Este ano, o nosso foco principal é a Europa. O mercado alemão continua a ser um mercado no qual estamos mais focados, mas o mercado nórdico também poderá ser um alvo”, acrescentou.