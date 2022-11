A Vanguard Properties, promotor com vários projetos imobiliários em desenvolvimento no país, acaba de dar um novo passo no sector virando-se para a construção de casas, com recurso a materiais sustentáveis.

O grupo investiu €25 milhões numa fábrica de casas sustentáveis em Esposende, que tem prevista a produção anual de 200 habitações de madeira, criando também, numa primeira fase, 50 postos de trabalho diretos, que chegarão aos 100 nos anos seguintes.