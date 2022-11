Nuno Terras Marques, presidente da Visabeira: apoio no gás “é como mandar um pionés para tratar um elefante”

No primeiro semestre, a Vista Alegre Atlantis (VAA), do grupo Visabeira, somou receitas de €68 milhões, face a €49 milhões no ano passado, e está cada vez mais internacional. O presidente executivo da Visabeira, Nuno Terras Marques, diz que o apoio do Estado à indústria para compensar o disparo da fatura do gás é “totalmente insuficiente”.

Neste momento, quais são os principais desafios que a Vista Alegre tem?

Ao nível das vendas, estamos a evoluir de forma extremamente favorável. A marca cada vez está mais conceituada. O primeiro semestre de 2022 é a primeira vez em que as vendas lá fora tiveram um peso maior do que as vendas a nível nacio­nal, e já com as lojas todas abertas. É um claro reconhecimento de que a marca está cada vez mais forte lá fora.