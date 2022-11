Contratações tecnológicas ‘arrefecem’, mas Portugal resiste

Nem tudo são boas notícias para os profissionais das tecnologias de informação. Depois de dois anos a beneficiar do forte crescimento que a pandemia trouxe ao sector, com uma intensificação da atividade e ganhos recorde, o atual cenário económico parece mostrar que a indústria tecnológica pode ser à prova de pandemia, mas não de uma recessão. A escalada da inflação, a subida das taxas de juro e a redução do poder de compra ensombram cada vez mais o panorama económico de curto prazo. As preocupações com um eventual cenário recessivo — que vêm sendo confirmadas pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva — estão a levar empresários tecnológicos a ‘congelar’ contratações e até a despedir para diminuir custos. Recrutadores ouvidos pelo Expresso recusam falar em crise no sector em Portugal. Argumentam que o recrutamento continua dinâmico e o país mantém a capacidade de atrair novos investimentos e empregos. Mas admitem que o ‘arrefecimento’ que o sector já atravessa nos Estados Unidos e em alguns países europeus poderá alastrar-se.

