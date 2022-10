Espanha. Telefónica fracassa na semana laboral de quatro dias

A primeira experiência de implantação da semana laboral de quatro dias numa grande empresa espanhola resultou frustrada. Apenas 2% do quadro de efetivos da Telefónica responderam favoravelmente à proposta da companhia para uma jornada de trabalho de segunda a quinta-feira. O plano, conhecido como Jornada Semanal Flexível Bonificada estava aberto aos 18 mil empregados em Espanha desde um ensaio realizado em outubro com 150 trabalhadores, que se saldou por um “êxito notável”, segundo porta-vozes da empresa. Espanha acompanha com certa dificuldade e menos frequência que noutros países a tendência generalizada para reduzir o tempo de trabalho semanal, em prol da conciliação familiar, do ócio produtivo e da saúde dos trabalhadores.

O plano da Telefónica supunha trabalhar oito horas diárias de segunda a quinta-feira, para somar um total de 32 horas semanais, face às atuais 37,5. Em troca, verifica-se uma baixa salarial de 16,5% e nas quotizações sociais de maneira proporcional. Na opinião dos trabalhadores, a causa do fracasso inicial do plano deve-se a que a oferta da empresa é pouco atrativa pela redução de salário num contexto de incerteza económica. “O sistema é válido, e estou convencido de que terá êxito no futuro, mas neste momento, com a inflação galopante que sofremos, a redução do salário pesa muito”, disse ao Expresso Santos Peñalba, empregado em Madrid e filiado no sindicato de orientação socialista União Geral de Trabalhadores (UGT). Muitos empregados próximos da aposentação preferem inscrever-se no Plano de Saídas Incentivadas da Telefónica, e assim vão para casa com 65% ou 68% de salários e complementos e as quotizações para a Segurança Social a cargo da empresa até à idade de aposentação oficial.