Portugal 2030 vai arrancar com €4,6 mil milhões de incentivos às empresas

Os novos sistemas de incentivos do Portugal 2030 deverão arrancar com uma dotação indicativa de €4,6 mil milhões para apoiar o investimento empresarial de norte a sul do país. Como explicaram ao Expresso os Ministérios da Presidência e da Economia, em causa estarão apoios às empresas para investigação, inovação, qualificação, digitalização, internacionalização, descarbonização e outros incentivos de base territorial.

O dinheiro virá do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), inscrito em diferentes programas do Portugal 2030, agora em processo de aprovação pela Comissão Europeia: do novo programa para a inovação e transição digital — o Compete 2030, que sucederá ao atual programa para a competitividade e internacionalização Compete 2020 — e dos programas regionais.