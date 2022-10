PIB de França cresce 0,5% no segundo trimestre

A economia francesa voltou a crescer no segundo trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) a avançar 0,5%, depois de ter caído 0,2% nos primeiros três meses do ano, revelou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística francês (INSEE).

O número é melhor do que as previsões do próprio instituto, que apontava para um valor inferior a 0,25%.

Tanto o comércio externo, que contribuiu positivamente para o crescimento do PIB (0,4 pontos, após 0,1 pontos no primeiro trimestre), como o mercado interno, que travou o seu declínio, explicam a melhoria do valor, de acordo com esta primeira estimativa do INSEE.

As importações neste período diminuíram 0,6%, após o aumento de 1,2% nos primeiros três meses do ano, enquanto as exportações aumentaram 0,8%, contra 1,6% no primeiro trimestre, apoiadas pelas vendas de serviços de transporte, que melhoraram 6,3%, e as despesas turísticas, que aumentaram 8,6%, mais de três pontos superior ao verificado no primeiro trimestre.

A despesa interna, tradicionalmente o principal motor da economia francesa, permaneceu negativa, com uma queda de 0,2%, inferior à do trimestre anterior (1,3%), devido à recuperação das compras de serviços (+1,5%) que compensou a queda nas compras de bens (-1,3%).

O INSEE coloca, com estes números, a sua previsão de crescimento anual em 2,5%, em linha com o que o Governo previu até agora e ligeiramente acima do previsto pelo Banco de França (2,3%).