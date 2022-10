PIB cresce 4% na zona euro e UE no segundo trimestre deste ano face a 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da União Europeia (UE) registou, no segundo trimestre, uma subida de 4% em comparação com o período homólogo de 2021, crescendo ainda face aos primeiros três meses deste ano.

Numa estimativa preliminar, divulgada esta sexta-feira, o serviço estatístico da UE, o Eurostat, informa que em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou, no segundo trimestre de 2022, 4% tanto na zona euro como na UE.

E, de acordo com os mesmos dados, as taxas de crescimento homólogas foram positivas para todos os países para os quais existem dados disponíveis, tanto da moeda única, como do espaço comunitário.

Na variação em cadeia, o PIB ajustado sazonalmente aumentou, no segundo trimestre deste ano, 0,7% na zona euro e 0,6% na UE em comparação com o trimestre anterior.

Por Estados-membros, no segundo trimestre deste ano, Portugal (-0,2%) foi um dos que teve maiores decréscimos em relação ao trimestre anterior, apenas superado pela Letónia (-1,4%) e Lituânia (-0,4%).

Pela positiva, os maiores aumentos trimestrais foram registados na Suécia (+1,4%), seguida por Espanha (+1,1%) e Itália (+1%).