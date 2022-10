Gás natural: Portugal com margem apertada para cortes

No quadro do plano da Comissão Europeia para reduzir a procura de gás, Portugal pode vir a ser chamado a cortar até 7% do seu consumo de gás natural entre agosto e março do próximo ano, por comparação com a média dos últimos cinco anos. O Governo português ainda não definiu os passos a dar, mas confronta-se, desde já, com uma margem de manobra apertada no que toca a novas medidas.

Os dados da REN — Redes Energéticas Nacionais mostram que no primeiro semestre o consumo de gás natural para produção de eletricidade aumentou quase 49% em termos homólogos, e esse tipo de consumo é um dos que estão nas exceções que a Comissão Europeia aceitou para países com fracas interligações: bastará a Portugal fundamentar que precisa do gás para gerar eletricidade (o que tem sido o caso, devido à seca), para que o gás consumido no sector elétrico fique isento de reduções.