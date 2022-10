Economia espanhola cresceu 1,1% no segundo trimestre

A economia espanhola cresceu 1,1% entre abril e junho, em relação aos três meses anteriores, divulgou esta sexta-feira o instituto nacional de estatística (INE) de Espanha.

No trimestre anterior, entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto (PIB) espanhol tinha crescido apenas 0,2%, devido ao impacto de uma nova vaga de covid-19 no início do ano e à invasão russa da Ucrânia, no final de fevereiro.

O crescimento entre abril e junho, segundo o INE espanhol, deveu-se ao consumo dos particulares, num contexto de inflação elevada, com os preços em Espanha a aumentarem acima dos 10% comparando com os mesmos meses de 2021.

O consumo das famílias aumentou 3,2% no segundo trimestre do ano.

Já em termos homólogos, o PIB espanhol cresceu 6,3% no segundo trimestre em comparação com os mesmos meses de 2021.

No entanto, no segundo trimestre de 2021, a atividade estava condicionada por restrições por causa da covid-19.