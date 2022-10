UBS lucrou mais 10,8% no primeiro semestre

O banco suíço UBS obteve no primeiro semestre um resultado líquido de 4,24 mil milhões de dólares (4,15 mil milhões de euros ao câmbio atual), o que representa um crescimento de 10,8% face ao ano passado.

Nas contas apresentadas esta terça-feira o UBS reporta um lucro de 2,1 mil milhões de dólares (2,06 mil milhões de euros) no segundo trimestre, com um crescimento homólogo de 5%.

As receitas totais do banco subiram 4% no primeiro semestre, para 18,3 mil milhões de dólares (17,9 mil milhões de euros), mas estabilizaram nos 8,9 mil milhões de dólares (8,7 mil milhões de euros) no segundo trimestre.

"Nestes tempos incertos, permanecemos próximos dos nossos clientes. Concentrámo-nos em melhorar o nosso ecossistema e o acesso dos clientes. Isto, combinado com a nossa estratégia, um modelo de negócio diversificado e um forte balanço, levou a resultados sólidos e um bom desempenho recorrente", comentou o presidente executivo do UBS, Ralph Hamers, no comunicado de resultados.

No que toca aos resultados antes de impostos, o negócio de gestão de fortunas contribuiu com 2,5 mil milhões de dólares (ou 2,45 mil milhões de euros) no primeiro semestre, a gestão de ativos gerou 1,1 mil milhões de dólares (1,07 mil milhões de euros) e a banca de investimento contribuiu com 1,3 mil milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros). A restante área da banca para particulares e empresas do UBS teve um resultado antes de impostos de cerca de 800 milhões de euros.

O rácio de capital CET1 do UBS no segundo trimestre foi de 14,2%, informou ainda o banco suíço.