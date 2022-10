Lucro da Unilever no primeiro semestre recua 1,4%

O grupo de produtos de grande consumo Unilever obteve no primeiro semestre deste ano um resultado líquido recorrente atribuível aos acionistas de 3,44 mil milhões de euros, menos 1,4% do que o registado em igual período do ano passado.

Na primeira metade do ano o resultado operacional teve uma ligeira melhoria, de 4,43 para 4,5 mil milhões de euros, com o resultado operacional recorrente a subir de 4,85 para 5,04 mil milhões de euros. O resultado líquido até junho acabou por recuar ligeiramente em termos homólogos, devido a maiores encargos com impostos este ano.

As vendas da multinacional subiram de 25,79 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2021 para 29,62 mil milhões no mesmo período de 2022. A margem operacional, no entanto, encolheu de 17,2% para 15,2% (ou de 18,8% para 17% numa base recorrente).

No total das receitas a divisão de produtos de beleza contribuiu com vendas de 12,2 mil milhões de euros até junho (mais 7,5% em termos homólogos), a área de alimentação e bebidas faturou 11,4 mil milhões de euros (mais 7,3%) e a de produtos para a casa teve vendas de 6 mil milhões de euros (crescendo 10,7%).

Para este ano a Unilever tinha projetado um crescimento de 4,5% a 6,5% das vendas numa base recorrente, mas a empresa admite agora que o crescimento no final do ano deverá ficar acima desse intervalo.

"O crescimento recorrente das vendas de 8,1% foi alimentado por uma forte política de preços, para mitigar o impacto da inflação nos custos, o que, como era esperado, teve algum impacto no volume [de vendas]. Estamos agora a aumentar a nossa projeção de vendas para o ano", comentou o presidente executivo da Unilever, Alan Jope, em comunicado.