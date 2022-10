Startup de monitorização espacial de infraestruturas capta 1,5 milhões de euros em ronda de investimento

A Spotlite, um sistema de monitorização de infraestruturas através de dados de satélite, anunciou, esta segunda-feira, que captou 1,5 milhões de euros numa ronda de investimento seed (isto é, uma das primeiras rondas de financiamento) que foi liderada pela Indico Capital Partners e pela EDP Ventures.

Segundo a nota da empresa fundada em 2017, a ronda de investimento contou ainda com a participação da Portugal Ventures e da Shilling.

A Spotlite permite, através da sua monitorização, detetar eventos potencialmente disruptivos nas infraestruturas que monitoriza, como inundações, subsidência do solo, excesso de vegetação e atividades de terceiros.

O co-fundador da Spotlite, Martino Correia, explica, na nota, que "o novo investimento é uma oportunidade" para acelerarem "o desenvolvimento da Spotlite e o crescimento da equipa", nomeadamente através da expansão para outros mercados europeus e latino-americanos.

O presidente do Conselho de Administração da Indico Capital, Stephan Morais, que liderou esta ronda em conjunto com a EDP Ventures, considera que "a Spotlite está a transformar o modo como as empresas gerem o risco e a manutenção preventiva das suas infraestruturas, com dados exatos e recomendações eficientes e antecipadas sobre potenciais desastres".

Já Luís Manuel, administrador executivo da EDP Ventures, realça, também em comunicado, que “a Spotlite vem contribuir para que na EDP possa realizar atividades de monitorização contínua em larga escala e com elevada precisão". A EDP é uma das empresas que já utilizam este sistema, tal como a Egis e a Brisa.

Na sua primeira ronda de financiamento, denominada ronda pre-seed, a Spotlite captou 200 mil euros, graças à Portugal Ventures, através da Call INNOV-ID, e à Indico Capital.