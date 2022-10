Grécia reduziu quase para metade o défice do primeiro semestre

A Grécia registou no primeiro semestre um défice de 6548 milhões de euros, quase metade dos 12.221 milhões registados no mesmo período do ano passado, indicam dados provisórios publicados esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças grego.

O défice entre janeiro e junho deste ano ficou 1433 milhões de euros abaixo do que estava orçamentado, já que o Governo previa que ficasse em 7.891 milhões de euros.

Por sua vez, o défice primário, que exclui o serviço de dívida, alcançou 3425 milhões de euros, 5668 milhões abaixo dos números do ano passado e 1471 milhões a menos do que o orçamentado para este primeiro semestre.

No primeiro semestre de 2021, a pandemia de covid-19 afetava pelo segundo ano consecutivo a economia grega.

As receitas totais do Estado somaram 28.954 milhões de euros, acima do que o previsto.

A maior parte das receitas vieram de impostos, que renderam aos cofres públicos 24.673 milhões de euros, mais 3548 milhões do que o esperado.

A despesa total do Estado foi de 32.807 milhões de euros, 646 milhões acima do previsto.