Exposição a empresas russas agrava “buraco” de 160 milhões das seguradoras do Montepio

As companhias de seguros do grupo Montepio - a Lusitania Seguros e a Lusitania Vida - já perderam, nos primeiros cinco meses do ano, 160 milhões de euros em capitais próprios. De acordo com o jornal "Público", a atual situação das duas companhias está a ser encarada com apreensão pela autoridade de supervisão.

Esta preocupação está retratada na exigência da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) ter de apresentar relatórios semanais com informações detalhadas sobre o negócio das duas empresas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos e Pensões (ASF). Para além disso, o presidente do grupo, Virgílio Lima, tem de se apresentar regularmente nas suas instalações.

Estas perdas refletem o impacto da sua exposição de mais de 20 milhões de euros a empresas russas do sector da indústria pesada, como a Gazprom e a Novolipetsk. Esta instabilidade nos mercados levou, como noticiou o Expresso, a seguradora Lusitania Vida a falhar rácios e a apresentar um plano de recuperação.