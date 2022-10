Brisa conclui reestruturação e refinanciamento da Brisal

A Brisa anunciou esta segunda-feira a concretização da operação de reestruturação e refinanciamento da estrutura de capital Brisal - Auto-Estradas do Litoral, que tem a concessão Litoral Centro.

Em comunicado divulgado hoje, a operadora de infraestruturas de transporte assinala que “a operação consolida o controlo da Brisa sobre esta concessionária de infraestruturas públicas”.

A Brisa, que detém 70% da Brisal, refere que a operação de reestruturação e refinanciamento da estrutura de capital da Brisal – Auto Estradas do Litoral, concessionária da Concessão Litoral Centro (A17), vai “reforçar” a sua estabilidade financeira, através de um “reforço do investimento”, com o objetivo de garantir “eficiência operacional e níveis de serviço”.

“A Brisa congratula-se com a concretização desta operação, que assegura o futuro da Concessão Litoral Centro, a qual, com uma extensão de 92,7 km, é um eixo rodoviário de grande importância na ligação dos distritos de Leiria e de Coimbra, integrando parcialmente o segundo corredor de ligação em autoestrada entre as cidades de Lisboa e Porto”, assinala o grupo liderado por António Pires de Lima.

Em agosto de 2019, a Brisa e os credores da Brisal anunciaram que, após reestruturação do passivo financeiro, a Brisa mantinha o controlo da Brisal, mantendo a posição de acionista maioritária e operadora da infraestrutura rodoviária concessionada, e dando início a um processo de refinanciamento, com a reestruturação de créditos e um perdão parcial da dívida, depois de a empresa estar em incumprimento com os credores desde 2012.

Além da Brisa, a Brisal é ainda detida em 20% pela SMLN - Somague, MSF, Lena e Novopca e em 10% pelo Millennium bcp.