Alemanha à beira da recessão com queda da confiança empresarial em julho

O instituto de investigação económica alemão Ifo indica, esta segunda-feira, que a confiança das empresas na Alemanha caiu em julho e que agora o país está à beira de uma recessão.

O índice de confiança empresarial do instituto para a Alemanha no seu conjunto caiu para 88,6 pontos em julho, face aos 92,2 de junho. Este é o valor mais baixo deste índice desde junho de 2020.

De acordo com a nota do Ifo, as empresas esperam que os negócios se tornem muito mais difíceis nos próximos meses e os empresários estão também menos satisfeitos com a situação atual, em que os preços cada vez mais altos da energia e as ameaças de escassez de gás pesam na economia.

E neste cenário "a Alemanha está à beira de uma recessão", indica o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

No setor transformador, o pessimismo em relação aos próximos meses atingiu o seu nível mais alto desde abril de 2020.

No setor dos serviços, "o clima de negócios piorou substancialmente", inclusive no turismo e hotelaria, apesar do verão.

Por sua vez, no setor do comércio a confiança também caiu, havendo uma preocupação cada vez maior com os próximos meses.

Por fim, no setor da construção, o clima de negócios voltou a deteriorar-se, após uma breve recuperação em junho. Neste setor o índice caiu para o valor mais baixo desde abril de 2016.