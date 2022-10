Imóveis herdados de créditos do antigo Banif rendem €17 milhões

A Oitante, veículo que ficou com os ativos do Banif que o Santander não adquiriu em 2015, tem vindo a desfazer-se dos imóveis herdados e, no ano passado, encaixou um total de €16,9 milhões. Um valor que contribuiu para os lucros de €24 milhões da sociedade e que poderá significar, em anos vindouros, dividendos para o acionista único, o Fundo de Resolução, que integra o perímetro orçamental do Estado.

De acordo com o relatório e contas agora divulgado, a Oitante vendeu 444 imóveis em 2021. Com as operações de venda, conseguiu €46,6 milhões, o que representa um valor médio de €105 mil por cada fração comercializada. É comparando o proveito alcançado com o montante registado no balanço que a Oitante obtém a referida mais-valia de €16,9 milhões.