Transparência nos media: 43 empresas não cumpriram regras

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) abriu 43 processos por incumprimento das obrigações legais da transparência na comunicação social em Portugal desde que lançou, a 16 de dezembro de 2019, o Portal da Transparência. Esta base de dados inclui informação sobre 1466 entidades “que prosseguem diretamente atividades de comunicação so­cial” e que são detentoras de 1860 órgãos de comunicação social em Portugal, o que leva o regulador a dizer que, “genericamente, tem existido cumprimento” das regras por parte dos proprietários dos media.

As disposições legais da transparência dos media que foram criadas em 2015 visaram responder à preocupação crescente sobre a posse de jornais, rádios, televisões e sites noticio­sos em Portugal. As empresas são obrigadas a identificar no Portal da Transparência os seus acionistas com mais de 5% e toda a estrutura de controlo desses acionistas. Têm também de indicar os dados financeiros mais relevantes, como os proveitos e os resultados líquidos, assim como os fluxos financeiros, a composição dos órgãos sociais e os responsáveis pela orientação editorial.