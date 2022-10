Segurança Social ignora regras excecionais da pandemia e bloqueia apoios a cidadãos estrangeiros, diz Provedora de Justiça

O alerta foi dado pela Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. Numa carta dirigida ao Instituto da Segurança Social (ISS) e ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e enviada às redações esta sexta-feira, a Provedora alerta para o facto de a ineficaz comunicação entre ambos os organismos estar a limitar o acesso de cidadãos estrangeiros a prestações sociais, como o apoio à parentalidade ou o Rendimento Social de Inserção (RSI).

"A Provedoria de Justiça tem recebido diversas queixas relativas a dificuldades encontradas junto do Instituto da Segurança Social, IP por falta de consideração pelos respetivos serviços de regras excecionais quanto à regularidade da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional. Designadamente, por não consideração de regras relativas à validade de documentos emitidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", relata Maria Lúcia Amaral.

Em causa está a validade dos documentos e vistos que habilitam os cidadãos estrangeiros a permanecer em território nacional. Durante a pandemia, e devido aos constrangimentos no atendimento de cidadãos estrangeiros e na instrução dos respetivos processos a cargo do SEF, o Governo decidiu prorrogar excepcionamente a validade destes documentos, assegurando a regularidade da permanência destes cidadão no país enquanto o Estado não proferisse decisão em relação ao seu visto.

Para isso bastaria que o cidadão fizesse prova de ter procedido ao agendamento da respetiva renovação ou de ter um pedido pendente a decorrer. Um dos objetivos da medida foi justamente "garantir o acesso às prestações sociais de apoio", sinaliza a Provedora, acrescentando que esta norma"implica uma estreita articulação entre entidades e uma permanente atenção do ISS, IP aos regimes que, nesta matéria, são aprovados em contexto de pandemia".

Maria Lúcia Amaral relata casos de indeferimento, como o requerimento de abono pré-natal apresentado por uma cidadã estrangeira em fevereiro deste ano, apresentando recibo da manifestação de interesse datado de março de 2020, mas que os serviços da Segurança Social consideraram que era válido apenas por um ano. Ou ainda, o caso de um cidadão estrangeiro beneficiário de RSI, que viu a respetiva prestação suspensa em janeiro, com a Segurança Social a alegar como argumento para a suspensão o “limite do Título de Autorização de Residência” [data de validade superada]" em novembro de 2021.

Assim, realça a Provedora, "apresenta-se como imperiosa uma revisão dos procedimentos adotados pelos serviços, tendo em vista evitar a suspensão de prestações sociais ou o seu indeferimento, sem averiguação prévia da possível aplicabilidade de normas de salvaguarda quanto à regularidade da permanência dos cidadãos em território nacional".

Provedoria pede revisão de procedimentos

Maria Lúcia Amaral recorda ainda os responsáveis de ambos os organismos que, de acordo com as normas excecionais em vigor, "os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional com data de validade superada continuam a ser aceites, neste momento até 31 de dezembro de 2022 (por força do artigo 16.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual)".

Mais, sinaliza que "os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional com data de validade superada continuam a ser aceites, mesmo após 31 de dezembro de 2022, desde que o titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da respetiva renovação" e que "em todas as situações de pedidos pendentes no SEF à data de 31 de dezembro de 2021 (incluindo as manifestações de interesse pendentes, as concessões e as renovações de autorizações de residência), o comprovativo do agendamento ou o recibo do pedido efetuado atestam a regularidade da permanência em território nacional".

Além do cumprimento destas normas, Maria Lúcia Amaral pede ainda que seja reforçada a colaboração entre ambos os organismos no âmbito destes processos: "como instrumento para adequada instrução e decisão de pedidos formulados por cidadãos estrangeiros, assinala-se ainda a importância de estreita articulação com o SEF, conhecendo os procedimentos por este estabelecidos e praticados, e, se for o caso, encontrando-se as formas mais adequadas para a tomada de decisão legal e ajustada aos interesses em presença".