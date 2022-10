PRR: grandes apoios às empresas assinados este sábado

O Governo vai antecipar já para este sábado a assinatura de pelo menos uma dezena de contratos com os consórcios empresariais vencedores das Agendas para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Este é um passo fundamental para o dinheiro chegar às empresas”, disse o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, ao Expresso.

A cerimónia está prevista para este sábado, no Museu da Eletricidade. Da lista dos primeiros consórcios a verem os apoios contratualizados com a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) constam os liderados pela Polisport Plásticos, para a inovação do sector das duas rodas, pela Altri Florestal, para transformação digital do sector florestal, ou pela Bosch Termotecnologia, para a neutralidade carbónica associada aos edifícios.