As rendas vão voltar a aumentar em 2023 e a grandeza do aumento está a preocupar os inquilinos. A par dos aumentos, determinados pelo valor da inflação, a falta de oferta e a procura existente estão a empurrar os preços do arrendamento para cima.

O valor do aumento é definido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que em agosto dará a conhecer o coeficiente que define a atualização do valor das rendas em função da inflação, determinada pelo Índice de Preços ao Consumidor.