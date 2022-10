Greenvolt "voa" 7%. PSI fecha em terreno positivo à boleia das energéticas

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a última sessão da semana no "verde". Esta sexta-feira, o índice encerrou com 5937,1 pontos, mais 0,89% que o fecho anterior, com a Greenvolt a "voar" 7%.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, nove encerraram o dia em alta, nomeadamente todas as energéticas. Entre estas cinco, encontram-se três "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI): grupo EDP e Galp.

A EDP Renováveis recuperou as perdas do dia anterior e saltou 3,63%, para 24 euros por ação. Seguiu-se a REN, que ganhou 3,22%, para 2,725 euros, e a Galp, com uma valorização de 2,55%, para 4,746 euros. Já a Galp avançou 0,6%, para 9,74 euros.

No entanto, a cotada - e também energética - que mais ganhou foi a Greenvolt, que registou um "voo" de 7,01%, para 8,09 euros por ação.

Por outro lado, cinco cotadas encerraram o dia no "vermelho", entre elas a "gigante" BCP. O banco derrapou 3,66%, para 0,142 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram em alta. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou cerca de 0,4%.