Crise energética: Bruxelas diz que Portugal poderia enviar cargas solidárias de gás para outros países

O plano da Comissão Europeia para que os 27 cortem 15% do gás até à Primavera continua esta sexta-feira a não reunir o acordo dos Estados Membros. Portugal está entre os que rejeitam a proposta para reduzir o consumo e partilhar o fornecimento com outros países, argumentando com a falta de interligações entre o país e o resto da Europa e com a necessidade que o país tem ao usar o gás para produzir eletricidade.

A Comissão Europeia reconhece o problema da falta de interconexões, mas considera que isso não impede a partilha de gás de Portugal e Espanha com outros países em caso de situação de "alerta", que ponha em causa a segurança energética do Mercado Interno. Neste caso, a solidariedade passaria, por exemplo, por abdicarem das importações de Gás Natural Liquefeito (GNL) e desviarem as cargas de Sines para outros portos europeus.

"Não se trata apenas uma questão de haver ou não gasodutos entre a Península e o resto da Europa. É também uma questão de redirecionar as entregas de GNL", afirmou esta sexta-feira o porta-voz do executivo comunitário para a Energia. "Poderão ser enviadas para outros portos da União. As importações que não são feitas por Espanha e Portugal podem passar para outros países", acrescentou Tim McPhie.

Já na quarta-feira, também Ursula von der Leyen tinha dito que a solidariedade entre países, em caso de dificuldade por um ou mais Estados-membros, poderia passar por swaps (trocas) de contratos. "Por exemplo, o GNL que não vem para um Estado-membro, mas vai para outro onde é mais necessário", dizia aquando da apresentação da proposta que desde então tem somado críticas.

Logo na quarta-feira, Portugal rejeitou a redução de 15% do uso de gás. E nem a exceção incluída no regulamento, permitindo um corte menor (5%) - no caso de deixar de ser voluntário e passar a obrigatório - convence o Governo português.

Quanto à operacionalidade da partilha de gás, através do envio de cargas para o resto da europa, colocam-se várias dúvidas. A questão é vista como complexa, porque boa parte do consumo nacional de gás está coberta por contratos de fornecimento de longo prazo, cujos volumes são necessários para abastecer diversos tipos de consumo. O outro obstáculo é que boa parte do continente europeu (Alemanha incluída) tem uma fraca capacidade de recepção e regaseificação de GNL.

Acordo difícil entre Estados Membros

Esta sexta-feira, houve nova reunião entre países - ao nível técnico - para debater a proposta da Comissão. Ao que o Expresso apurou, como está, a proposta não vai a lado nenhum. Não só conta com a oposição de Portugal e Espanha - que alegam ser ilhas energéticas - como é rejeitado também por outros mais a leste, como a Polónia e Grécia, que consideram os cortes elevados ou desajustados. A Alemanha é favorável, devendo ser também apoiada por Dinamarca e Países Baixos, mas isso não chega para a aprovação.

O objetivo seria uma aprovação no Conselho extraordinário de Energia que está marcado para a próxima terça-feira. Mas esse é um cenário para já fora da mesa, a não ser que haja mexidas no texto. O Expresso sabe que a presidência checa da UE vai usar o fim de semana para trabalhar numa nova proposta. Na segunda-feira haverá nova reunião dos representantes dos países em Bruxelas para perceber se é possível avançar noutra direção que garanta a segurança energética da UE no próximo Inverno.