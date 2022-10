Bernardo Trindade, presidente da Asociação da Hotelaria de Portugal: “A recuperação é forte, Portugal não pode esperar mais pelo aeroporto”

A recuperação do turismo está a ser mais forte do que se previa. Portugal irá liderar este processo em 2022, segundo projeções da Comissão Europeia. E é preciso acelerar a decisão sobre o novo aeroporto além de avançar “obras urgentes na Portela”, frisa o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Havendo previsões das ocupações e receitas igualarem ou mesmo superarem 2019, Bernardo Trindade também adverte haver ainda muitas incertezas e constrangimentos, sobretudo derivados da guerra na Ucrânia.

Como está a correr este arranque do pico do verão, marcado por situações de caos nos aeroportos?

A recuperação está a ser mais rápida do que prevíamos, sente-se em todas as regiões do país e sobretudo nas regiões autónomas, Madeira e Açores, que a estão a liderar. Um inquérito recente da AHP aponta para níveis de ocupação semelhantes a 2019 e com um nível de preço superior. No início do ano, pensava-se que conseguir menos 10% ou 20% que 2019 seria um resultado excelente. Com o evoluir da situação percebemos que a recuperação é mais forte e a procura internacional ressurgiu acima das expectativas: as pessoas querem viajar, sair das suas casas, fruir de um ambiente de lazer em Portugal. Mas para os hotéis ainda é um equilíbrio precário, pois estamos a ser confrontados com outros constrangimentos, como a saturação das infraestruturas aeroportuárias por toda a Europa e pelo mundo, não é um tema só de Portugal.