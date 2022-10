Saiba quais são as 10 profissões que a Europa mais contrata

Nem doutores nem engenheiros. As profissões que mais cresceram em número de trabalhadores no ativo na União Europeia (UE), no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2021, foram os assistentes de cozinha e os trabalhadores de serviços pessoais, mostram os dados mais recentes do organismo europeu de estatística, Eurostat. Mas na lista há outros exemplos de carreiras em expansão, onde o ‘canudo’ não é um requisito essencial.

No final do primeiro trimestre deste ano, mais de 1,4 milhões de profissionais trabalhavam como assistentes de cozinha, nos vários Estados-membros da UE. O número compara com os 1,1 milhões contabilizados no trimestre homólogo, ou seja, durante o primeiro de 2021, traduzindo um crescimento de 25,1% no total de trabalhadores ativos nesta área. Esta foi a profissão que mais cresceu na UE, em número de trabalhadores ativos, segundo as contas do Eurostat recentemente divulgadas (ver infografia). E vem demonstrar que as oportunidades de emprego não se dirigem apenas a profissionais altamente qualificados.