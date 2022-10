Rendas antigas podem sofrer novos aumentos após revisão contratual

Os contratos de arrendamento anteriores a 1990 que viram as suas rendas atualizadas na sequência da revisão da lei das rendas, de 2012, podem voltar a ser revistos. De acordo com o “Jornal de Negócios”, esta atualização é consequência de uma disposição constante da lei do Orçamento do Estado (OE) para 2022.

Os inquilinos vão ter de fazer prova dos seus rendimentos e, no caso destes terem aumentado, a renda também poderá subir. Contudo, a renda não vai poder ultrapassar um quinze avos do valor patrimonial (VPT) do imóvel (que também poderá ter aumentado).

A lei do OE “estipula que durante o período de suspensão as rendas dos contratos de arrendamento podem, de facto, ser alvo de uma nova atualização desde que cumpram determinados critérios e limites”, confirma fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) está já a aconselhar os associados a solicitar aos inquilinos que façam prova do rendimento anual bruto corrigido da família, de 2021. De acordo com o mesmo jornal, a associação de defesa dos consumidores Deco e os representantes dos inquilinos temem que as famílias não consigam pagar as novas prestações.