Número de trabalhadores em "lay-off" recua 40% em junho. Quase 326 mil pessoas estiveram de baixa

Depois de em maio ter alcançado um nível recorde de 11.272 trabalhadores, o número de profissionais abrangidos por lay-off tradicional - o regime previsto no Código do Trabalho - recuou em junho 40%, para 6.757. Os dados constam da última síntese estatística da Segurança Social, divulgada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) que sinaliza ainda uma diminuição no número de empresas que recorreram a este instrumento no sexto mês do ano.

