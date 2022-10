Imobiliário. Viver e trabalhar sobre as águas

Há duas empresas a dar cartas no comércio mundial de barcos-casas e plataformas flutuantes multifuncionais, estruturas que ganharam novos usos, seja um escritório, um restaurante ou mesmo uma simples sala de ­reuniões. Sem esquecer o alojamento turístico ou até a habitação própria.

“A expansão para a água resolve problemas de falta de espaço nas grandes cidades, mas a grande vantagem é a sustentabilidade”, explica Seabra Santos, antigo reitor da Universidade de Coimbra, que fundou a Friday, pioneira em Portugal no negócio das casas flutuantes, entretanto vendida à Ecosteel, que comercializa as casas-barcos em tudo semelhantes a uma habitação, com a vantagem de serem navegáveis.