Imobiliário. Banca limita acesso a crédito aos estrangeiros

O investimento na compra de casa por parte dos estrangeiros está a aumentar e representa mais de 10% das transações realizadas nos últimos meses — os dados recentes da rede RE/MAX apontam para vendas de 21,5%, entre janeiro e maio —, contudo, as instituições bancárias nacionais são normalmente mais restritivas no acesso dos estrangeiros ao crédito à habitação, em comparação com clientes nacionais.

Para os clientes estrangeiros “os bancos podem emprestar apenas entre 60% a 80%, dependendo da instituição”, destaca a consultora Doutor Finanças, especialista em finanças pessoais e familiares. Já para os residentes em Portugal, “os bancos costumam emprestar até 90% do valor do imóvel”, frisa.