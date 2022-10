HSBC passou a ter comité do Partido Comunista no seu banco de investimento na China

O HSBC Qianhai Securities, banco de investimento chinês controlado em 90% pelo grupo financeiro britânico HSBC, estabeleceu recentemente um comité de representantes do Partido Comunista Chinês, revela esta quinta-feira o "Financial Times".

O HSBC tornou-se, assim, o primeiro banco estrangeiro a operar na China a acolher formalmente uma representação do Partido Comunista, cumprindo assim uma das regras aplicáveis a empresas chinesas, mas que até hoje não tinha avançado nas instituições financeiras internacionais instaladas na China.

Estes comités são habitualmente constituídos por três ou mais trabalhadores militantes do Partido Comunista Chinês, que servem o duplo propósito de defesa dos interesses dos trabalhadores e de representação do partido em posições de topo nas empresas.

Segundo o "Financial Times", a criação deste comité no banco de investimento chinês do HSBC deverá pressionar outras instituições financeiras estrangeiras a operar na China a adotar medidas similares.

Embora tenha sede em Londres, o grupo HSBC tem grande parte dos seus lucros gerados a partir de Hong Kong. Na China o HSBC emprega cerca de 7 mil pessoas e é o maior banco estrangeiro a operar naquele mercado, onde também estão presentes grupos como o Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS e Deutsche Bank.