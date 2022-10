Euro estabiliza face ao dólar após decisão do BCE

O euro estabilizou face ao dólar no mesmo dia em que o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas de juro de forma mais agressiva do que antecipara para conter a elevada taxa de inflação.

Às 19h35 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0196 dólares, quando na quarta-feira negociava a 1,0194 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0199 dólares.

Num primeiro momento, o euro reagiu em alta quando foram anunciadas as decisões do BCE, mas depois perdeu um pouco de terreno, tendo recuperado ao final da tarde.

O BCE decidiu subir as suas taxas de juro em 50 pontos base, a primeira subida em 11 anos e aprovar um novo instrumento que pretende evitar que os juros da dívida soberana de alguns países disparem. Foi ainda a primeira vez em 22 anos que o BCE subiu os juros em 50 pontos base.

O aumento das taxas de juro pelo BCE encerra assim uma era de taxas negativas que ajudaram as economias da região a enfrentar a crise financeira global, o colapso da dívida soberana e a pandemia de covid-19.

Europa indefinida, Wall Street em alta

No mercado acionista, as praças europeias encerraram sem uma tendência clara.

Paris e Londres terminaram o dia em alta, Madrid e Frankfurt encerraram também no "vermelho" (ainda que com menores perdas que o PSI). Já o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou cerca de 0,45%.

Do outro lado do atlântico, o Dow Jones é o único dos três índices de referência que, por volta das 19h30 (em Lisboa) negociava no "vermelho", ao perder menos de 0,1%.

Já o S&P 500 avançava cerca de 0,5% e o Nasdaq mais de 2,1%.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em alta, graças ao setor tecnológico, base do índice Nasdaq.