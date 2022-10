EstágiAP XXI: Novas regras abrem mais 500 vagas para estágios na administração pública

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que alterou regras do programa EstágiAP XXI, de modo a criar mais 500 vagas para estágios na administração pública, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

“Foi aprovada a resolução que altera algumas regras da segunda edição do programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado, designado «EstágiAP XXI», para adicionar 500 vagas de estágio às 1500 vagas já aprovadas”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O Governo acrescenta que este programa “visa promover o rejuvenescimento da administração pública e atrair jovens qualificados para os serviços do Estado”.

O programa EstágiAP XXI é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ao abrigo da reforma “Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do futuro”, um concurso com uma dotação de 12,3 milhões de euros.

No dia 5 de maio, fonte oficial do Ministério da Presidência disse à Lusa que a 2.ª edição do programa de estágios da administração pública financiados pelo PRR, que prevê mais de 1000 vagas para jovens licenciados, recebeu 135 candidaturas das entidades públicas.

"No total, 135 entidades da administração central direta e indireta do Estado candidataram-se aos estágios financiados no âmbito do PRR, ultrapassando o número de vagas", que serão superiores a 1.000, disse então a fonte.

Os estágios têm a duração de nove meses e destinam-se a jovens licenciados até aos 30 anos, ou até aos 35 anos com deficiência e/ou incapacidade, que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação.

A bolsa de estágio é de 1.007,49 euros ilíquidos, valor correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior e nível remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única e os estagiários têm também direito a subsídio de refeição.