Energia atirou PSI para o "vermelho". EDP Renováveis caiu mais de 3%

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo. O índice terminou o dia nos 5884,58 pontos, menos 0,94% que o fecho anterior, com a EDP Renováveis a derrapar mais de 3%.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, nove encerraram o dia em baixa, nomeadamente todas as energéticas. Entre estas cinco, encontram-se três "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI): grupo EDP e Galp.

Assim, a EDP Renováveis foi a cotada que mais caiu, ao derrapar 3,14%, para 23,16 euros por ação. Seguiu-se a REN, com uma queda de 2,22%, para 2,64 euros, e a Galp, com uma desvalorização de 2,08%, para 9,682 euros.

Já a Greenvolt caiu 1,95%, para 7,56 euros por ação, e a EDP perdeu 1,2%, para 4,628 euros por ação.

Por outro lado, seis cotadas encerraram o dia a subir, entre elas as "gigantes" BCP e Jerónimo Martins. O banco ganhou 0,27%, para 0,1474 euros, e a retalhista avançou 0,66%, para 21,2 euros.

Lisboa tem, assim, uma pior prestação que a Europa, com as praças europeias a encerrarem sem uma tendência clara. Se Paris e Londres terminaram o dia em alta, Madrid e Frankfurt encerraram também no "vermelho" (ainda que com menores perdas que o PSI). Já o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou cerca de 0,45%.