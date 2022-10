American Airlines regista recorde de receitas no segundo trimestre

A American Airlines lucrou 476 milhões de dólares (cerca de 466 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no segundo trimestre do ano, o mesmo período em que atingiu um recorde no valor das receitas, segundo anunciado esta quinta-feira, em comunicado.

O lucro registado no trimestre compara com um lucro de 19 milhões de dólares (18,6 milhões de euros) no período homólogo, ou seja, são mais de 450 milhões de dólares (440,5 milhões de euros) de diferença.

Entre abril e junho a companhia aérea americana atingiu um valor recorde na receita: 13,4 mil milhões de dólares (13,1 mil milhões de euros). Tal representa "um aumento de 12,2% em relação a 2019 [período pré-pandemia] e um recorde para qualquer trimestre na história da empresa".

O recorde foi atingido apesar de ter voado com 8,5% menos capacidade do que no mesmo período em 2019.

No segundo trimestre de 2022, a American Airlines e os seus parceiros regionais operaram mais de 500.000 voos, mais 8% que no período homólogo. Em média, estes voos tiveram uma taxa de ocupação de 87%, 10 pontos acima do que o registado no segundo trimestre de 2021.

A recuperação da companhia aérea deve-se, segundo o comunicado, à recuperação das viagens domésticas, que já superam os níveis de 2019, bem como à recuperação das viagens internacionais.

Nestas últimas a companhia espera que continuem a trajetória ascendente após o levantamento de todas as restrições contra a covid-19, especialmente a necessidade de apresentação de teste à entrada quando se vem de certos países.

A companhia aérea deixou de fazer projeções para o seu lucro anual, mas prevê que sua receita total no terceiro trimestre seja 10% a 12% maior face ao mesmo período de 2019, a voar com uma capacidade 8% a 10% inferior.