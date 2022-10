Wall Street fecha em alta graças a setor tecnológico e otimismo nos investidores

A bolsa nova-iorquina encerrou esta quarta-feira em alta, graças ao setor tecnológico, base do índice Nasdaq, e com os investidores a questionarem-se se o mercado teria batido no fundo.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,15%, o alargado S&P500 progrediu 0,59% e o Nasdaq subiu 1,58%. “Dir-se-ia que o mercado já não quer baixar”, comentou, com um tom incrédulo, Karl Haeling, da LBBW, depois de três sessões de alta nas últimas quatro para os índices de Wall Street.

“Penso eu com o episódio de Mario Draghi, o mercado europeu seria fortemente abalado, tal como o euro, mas os dois resistiram”, espantou-se o analista, enquanto o chefe do governo italiano esteve próximo da porta de saída, na quarta-feira à noite, depois do abandono de três paridos importantes da sua coligação. O euro, em todo o caso, desvalorizou em relação ao dólar, depois de ter tido ganhos na véspera.

Segundo o último inquérito mensal dos estrategas do Bank of America, os investidores nunca investiram tão pouco no mercado acionista desde 2008 e nunca privilegiaram tanto a posse de liquidez como desde 2001. Pareceria assim que estaria a verificar-se uma alteração de posição, realçou Haeling. “Agora que parece que a inquietação de uma forte recessão se afastou um pouco, os investidores regressam às ações tecnológicas”, apontou.

“Não é de todo a história habitual baseada nos fundamentais e nos resultados das empresas, se bem que estes tenham sido corretos nos últimos dias, o que pode ajudar”, prosseguiu. “Mas penso que as mudanças de posição são o verdadeiro motor da ação no mercado nos últimos dias”, garantiu Haeling.