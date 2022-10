PSI segue Europa e encerra em terreno negativo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta quarta-feira no "vermelho". O índice terminou o dia nos 5940,52 pontos, menos 0,6% que o fecho anterior, com a REN a liderar as quedas.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, 11 encerraram o dia em baixa, nomeadamente quatro dos cinco "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI). Deste grupo de "gigantes" foi a Jerónimo Martins que registou a maior desvalorização (1,68%, para 21,06 euros por ação).

Já a EDP Renováveis deslizou 0,04%, para 23,91 euros por ação, o BCP perdeu 0,14%, para 0,147 euros e a Galp caiu 1,02%, para 9,88 euros.

No entanto, foi a REN a cotada que mais caiu na sessão desta quarta-feira, ao perder 2,88%, para 2,7 euros por ação.

Em sentido inverso, três cotadas encerraram o dia a subir, entre elas a "gigante" EDP. A energética ganhou 0,15%, para 4,684 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no "vermelho". Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu cerca de 0,2%.