PSI abre em queda ligeira. Europa em alta à espera do BCE

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira, 20 de julho, em queda de 0,14% para os 5968,17 pontos, com cotadas como a REN e a Altri a contrabalançarem os ganhos do BCP e da Galp Energia.

A REN afundava-se 3,42% para os 2,69 euros e a Altri recuava 1,79% para os 6,02 euros e eram as "lanternas-vermelhas" do início de sessão desta quarta-feira.

O banco português, por seu lado, liderava os ganhos, valorizando-se 1,36% para os 0,15 euros. A Galp Energia ajudava a compensar a "pressão" do outro lado da tabela, crescendo 1,15% para os 10,11 euros.

Das 15 cotadas que compõem o índice, seis negociavam em alta, oito em baixa, e uma inalterada: a Corticeira Amorim, nos 10,20 euros.

Na Europa, as bolsas negociavam em alta, com o índice representativo do continente, o Stoxx 600, a avançar 0,4%. Londres, Frankfurt, e Paris cresciam em linha com o índice de referência, avançando, respetivamente, 0,43%, 0,38%, 0,45%.

Quinta-feira, o Banco Central Europeu irá anunciar a primeira subida da taxa de juro de referência em 11 anos, numa tentativa de combater a inflação e a desvalorização da moeda única.