PS trava (ou adia) ida de Governo e de Centeno ao Parlamento explicar controlo “ineficaz” do Novo Banco

O Partido Socialista travou parte das audições que o Partido Social Democrata tinha requerido relativamente à auditoria que o Tribunal de Contas realizou ao Novo Banco e que revelou deficiências não só na gestão do banco como no controlo pelas entidades públicas. Entre as audições que não vão acontecer – pelo menos numa primeira fase – está a do Governo.

O Governo, o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, e o Novo Banco não vão ser ouvidas na primeira ronda de audições, por decisão socialista que, com maioria absoluta, consegue ter palavra absoluta nas comissões parlamentares de especialidade; só foram aprovadas, na reunião desta quarta-feira, 20 de julho, da comissão parlamentar de orçamento e finanças, as audições do Tribunal de Contas e do Fundo de Resolução.

Para o PS, não faz sentido ouvir todos na primeira fase, querendo só decidir se ouve as restantes entidades após as primeiras audições, de acordo com fonte socialista. "O PS pretende ouvir a entidade que produziu o relatório e a entidade responsável pelas referências no relatório concretamente o Fundo de Resolução. Tudo o mais são conclusões precoce", é o que diz também a assessoria de imprensa. O que não colhe junto do PSD.

“O contrato de venda [do Novo Banco] não defendeu o interesse público. Não é preciso nenhuma audição para saber as pessoas responsáveis pela feitura do contrato”, segundo disse o social-democrata Duarte Pacheco ao Expresso.

Dois requerimentos

O PSD tinha feito um requerimento para ouvir as cinco entidades, mas o PS apresentou depois um documento para convocar apenas o Tribunal de Contas e o Fundo de Resolução, esperando aí perceber que outras entidades valerá a pena ouvir. Esse requerimento foi aprovado por unanimidade na comissão parlamentar, mas o do PSD – que aceitou segmentar e só ter um requerimento para as três entidades que o PS não elencava – não foi.

A votação do requerimento social-democrata contou com os votos favoráveis das bancadas à exceção do PS. Ou seja, pela vontade socialista, não há audição do Governo, do Banco de Portugal e do próprio Novo Banco.

A divulgação da auditoria à gestão do Novo Banco, na semana passada, motivou o requerimento social-democrata e depois o socialista. No relatório de auditoria, o Tribunal de Contas considera que houve um controlo público “ineficaz” da parte do Fundo de Resolução, do Banco de Portugal e do Governo na concessão de dinheiros públicos à instituição financeira, nomeadamente desde que foi desenhada a venda de 75% do capital do banco à Lone Star. O Novo Banco já utilizou 8,3 mil milhões de euros do Fundo de Resolução, 3,4 mil milhões de euros foram consumidos após a alienação, em 2017. Podem ainda ser pedidos 485 milhões de euros.

Audições só em setembro

Tendo em conta que a sessão legislativa está perto do fim (na próxima semana só há reuniões para fechar dossiês), as audições só se vão realizar em setembro, na abertura da próxima sessão.

Segundo Duarte Pacheco, este procedimento do PS "tem sido sistemático", referindo casos de audições de governantes, como o ministro da Cultura e das Infraestruturas, também chumbadas. "O escrutínio devia ser mais exigente"

O PSD repete assim as críticas que já tinha lançado quando o PS chumbou o requerimento para a audição da administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O deputado Hugo Carneiro falou, na altura, em “rolo compressor que impede o escrutínio pelo Parlamento”. Maior agressividade nas críticas agora que há um novo líder do PSD, Luís Montenegro.

(Notícia atualizada com posição do PS pelas 18h30)