Moody's afirma que banca do sul da Europa será a mais beneficiada com subida dos juros

A Moody's considerou, esta quarta-feira, que os bancos da zona euro e em especial os de Espanha, Itália e Portugal serão os principais beneficiários da adoção do programa pré-anunciado do Banco Central Europeu (BCE).

Num estudo agora divulgado, a Moody's afirma que os bancos de Espanha, Itália e Portugal vão ser os principais beneficiários da concretização do programa pré-anunciado do BCE, que inclui o primeiro aumento das taxas de juro na zona euro em 11 anos e a criação do instrumento de antifragmentação, que é um novo mecanismo para limitar o alargamento dos spreads soberanos da zona euro.

Sublinhando que o BCE já disse anteriormente que irá aumentar novamente as taxas em setembro, a Moody's defende que as taxas de juro mais elevadas irão beneficiar fortemente todas as margens líquidas e rentabilidade global dos bancos europeus, mas que o efeito será gradual e variará entre países.

"Esperamos que os bancos em Espanha, Itália e Portugal obtenham maiores recompensas do que os pares do Norte", afirma a agência de rating, sublinhando que os bancos do sul têm uma proporção de empréstimos bancários com taxas de juro variável mais elevada e que, por isso, o efeito do aumento das taxas de juro do BCE nas receitas bancárias será maior e mais pronunciado.

Em contrapartida, o efeito nas receitas bancárias será mais gradual e moderado em sistemas bancários com predominância de empréstimos com taxa fixa, tais como França, Alemanha, Bélgica e Suécia, adianta a Moody's.

Os bancos do sul da Europa têm também, em geral, rácios de empréstimo/depósito mais baixos e amortecedores de liquidez mais elevados do que os pares do norte da Europa, refere a Moody's, concluindo que os primeiros receberão maiores benefícios a partir dos maiores juros dos seus ativos líquidos, e não terão aumentos nos custos de financiamento graças às suas amplas bases de depósito, que não são muito sensíveis aos movimentos das taxas de juro.